Артист Александр Буйнов рассказал о смерти друга от коронавируса

Артист Александр Буйнов рассказал о смерти друга от коронавируса
Мужчина умер в возрасте 51 года. Фото: Pixabay

Жертвой инфекции стал 51-летний гитарист.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщил Народный артист России Александр Буйнов, пишет «СтарХит». Он рассказал, что 15 числа из жизни ушел гитарист Константин Щукин – у него перед смертью диагностировали коронавирус. Мужчина не мог самостоятельно дышать, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Организм боролся, но не смог справиться.

Буйнов отметил, что очень сочувствует родным и близким музыканта, а также признался, что не может сдерживать слезы. У Щукина осталась семья – жена и двое детей

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков надеется, что Россия на следующей неделе выйдет на пик по коронавирусу. Песков добавил, что Владимир Путин работает на пределе возможностей в сложившейся ситуации. Глава государства постоянно думает о том, как спасти народ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр буйнов константин щукин коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В понедельник жителей Петербурга ждет дождь и северный ветер
Программист ИТМО разработал приложение для безопасных прогулок по Петербургу
Артист Александр Буйнов рассказал о смерти друга от коронавируса
Петергофское шоссе отремонтирует до середины мая
Арестанты Петербурга и Ленобласти получили подарок от РПЦ
В Новосергиевке продезинфицировали территорию инфекционного хостела
Кокорина хотят видеть в Италии
В Калининском районе массовое ДТП, на месте реанимация