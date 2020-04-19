Артист Александр Буйнов рассказал о смерти друга от коронавируса

Жертвой инфекции стал 51-летний гитарист.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщил Народный артист России Александр Буйнов, пишет «СтарХит». Он рассказал, что 15 числа из жизни ушел гитарист Константин Щукин – у него перед смертью диагностировали коронавирус. Мужчина не мог самостоятельно дышать, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Организм боролся, но не смог справиться.

Буйнов отметил, что очень сочувствует родным и близким музыканта, а также признался, что не может сдерживать слезы. У Щукина осталась семья – жена и двое детей

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков надеется, что Россия на следующей неделе выйдет на пик по коронавирусу. Песков добавил, что Владимир Путин работает на пределе возможностей в сложившейся ситуации. Глава государства постоянно думает о том, как спасти народ.