Песков надеется на следующей неделе выйти на пик по коронавирусу

Представитель Кремля считает, что существует такая вероятность.

Об этом стало известно сегодня,19 апреля. Обо всем сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что есть вероятность выхода на пик по коронавирусу уже на следующей неделе. Пока что, отметил Песков, количество заболевших растет с каждым днем и хочется, чтобы это поскорее закончилось. Представитель Кремля напомнил, что россияне соблюдают режим самоизоляции уже три недели и это должно принести положительные результаты.

Песков добавил, что Владимир Путин работает на пределе возможностей в сложившейся ситуации. Глава государства постоянно думает о том, как спасти народ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда Россия сможет победить коронавирус. По словам вирусолога, остановить распространение инфекции получится только при соблюдении ограничительных мер. Он добавил, что в таком случае Россия сможет расправиться с коронавирусной инфекцией в июне.