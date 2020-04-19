Песков надеется на следующей неделе выйти на пик по коронавирусу

Песков надеется на следующей неделе выйти на пик по коронавирусу
Дмитрий Песков. Фото: http://kremlin.ru

Представитель Кремля считает, что существует такая вероятность.

Об этом стало известно сегодня,19 апреля. Обо всем сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что есть вероятность выхода на пик по коронавирусу уже на следующей неделе. Пока что, отметил Песков, количество заболевших растет с каждым днем и хочется, чтобы это поскорее закончилось. Представитель Кремля напомнил, что россияне соблюдают режим самоизоляции уже три недели и это должно принести положительные результаты.

Песков добавил, что Владимир Путин работает на пределе возможностей в сложившейся ситуации. Глава государства постоянно думает о том, как спасти народ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда Россия сможет победить коронавирус. По словам вирусолога, остановить распространение инфекции получится только при соблюдении ограничительных мер. Он добавил, что в таком случае Россия сможет расправиться с коронавирусной инфекцией в июне.

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