Стало известно, когда Россия сможет победить коронавирус

Соблюдение режима самоизоляции является ключевым фактором в решении проблемы с Covid-19 в России. Такое заявление сделал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По словам вирусолога, остановить распространение инфекции получится только при соблюдении ограничительных мер. Он добавил, что в таком случае Россия сможет расправиться с коронавирусной инфекцией в июне. По мнению специалиста, карантинные меры должны продлиться минимум четыре недели, учитывая двухнедельный инкубационный период.
Как сообщает RT, Волчков подчеркнул, что важно находиться дома и не выходить на улицу без необходимости.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нейрохирург заметила связь между коронавирусом и инсультом. По словам медиков, во время пандемии нового вируса выросло число пациентов с инсультом.