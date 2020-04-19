Стало известно, когда Россия сможет победить коронавирус

Соблюдение режима самоизоляции является ключевым фактором в решении проблемы с Covid-19 в России. Такое заявление сделал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам вирусолога, остановить распространение инфекции получится только при соблюдении ограничительных мер. Он добавил, что в таком случае Россия сможет расправиться с коронавирусной инфекцией в июне. По мнению специалиста, карантинные меры должны продлиться минимум четыре недели, учитывая двухнедельный инкубационный период.

Как сообщает RT, Волчков подчеркнул, что важно находиться дома и не выходить на улицу без необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нейрохирург заметила связь между коронавирусом и инсультом. По словам медиков, во время пандемии нового вируса выросло число пациентов с инсультом.