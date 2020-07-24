Дзюба и Азмун названы лучшими игроками РПЛ

Дзюба и Азмун названы лучшими игроками РПЛ
Сердар Азмун. Фото: "Зенит"

Форварды «Зенита» забили больше всего голов.

Об этом стало известно 23 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе РПЛ. Форвады «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун по итогам чемпионата Российской премьер-лиги 2019/20 признаны самыми результативными игроками. Каждый игрок смог забить по 17 голов.

Отмечается, что лучшим бомбардиром является Азмун, так как у него меньше голов, забитых с пенальти, — всего один. Напоминаем, что «Зенит» стал победителем РПЛ досрочно, таких результатов клубу удалось добиться уже во второй раз. Чемпионом команда из Санкт-Петербурга становилась семь раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом». Футболист, как и прежде, будет получать несколько миллионов евро в год.

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