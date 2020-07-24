Эксперты развеяли миф о зарядке и разрядке смартфонов

Многие верят, что нужно полностью разрядить телефон – это якобы повысить срок службы аккумулятора.

Об этом стало известно 23 июля. Обо всем рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с «Прайм». Он заявил, что есть миф о зарядке и разрядке смартфонов, в который верят многие. Речь идет о мнении, будто нужно полностью разрядить телефон, прежде чем ставить его на зарядку. Также не обязательно отключать ноутбук от сети – все это никак не влияет на сокращение жизни аккумулятора. Эксперт объяснил, что в гаджетах стоят литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, их не нужно заряжать полностью.

Также специалист призвал обратить внимание, какие приложения быстро разряжают устройство.

«Также не стоит запускать энергоемкие процессы во время зарядки аккумулятора»,

— посоветовал Куканов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары.