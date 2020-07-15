В петербургской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары

Tele2 зафиксировала повышенный спрос на смартфоны в рознице Санкт-Петербурга и Ленинградской области после ослабления режима ограничений. Количество проданных устройств во втором квартале увеличилось в 1,8 раз год к году. Популярными смартфонами среди посетителей в этот период стали модели китайских и корейских производителей. Лидером продаж остался бренд Samsung.

Рынок смартфонов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 78% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 15 000 рублей. Средняя стоимость устройств составила 9 800 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 стали Samsung и Xiaomi. С апреля по июнь на их долю в общем объеме продаж пришлось 39%. За отчетный период продажи Samsung выросли в 1,3 раз, а Xiaomi – в 2,4 раза. Хорошую динамику в продажах показали другие китайские бренды: Vivo вырос в 10 раз, Huawei – в 1,5 раза, а Honor – в 2 раза, заняв долю в общих продажах в 12%, 10% и 8% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, его доля в штуках составила 4%. На обладателя второго места – Vivo Y11 – приходится 3% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi 8A с долей в 2%.

Ускоренная цифровизация повседневной жизни в период самоизоляции придала новый импульс развитию рынка «умных» устройств. Так, посетители петербургских салонов Tele2 проявили повышенный интерес к smart-аксессуарам. Продажи «умных» часов и фитнес-браслетов в розничной сети оператора во втором квартале выросли на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.