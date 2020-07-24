Под Гатчиной ранним утром тушили дачный дом

Под Гатчиной ранним утром тушили дачный дом
Никто не пострадал. Фото: Baltphoto

На ликвидацию возгорания понадобилось около часа.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось ранним утром в садоводстве «Скороход» в Гатчинском районе. Там полыхал дачный дом – информация об инциденте поступила на пульт дежурного в 4:41. О происходящем рассказали очевидцы. Спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно, с огнем они справились за час. Он успел распространиться на площадь в 16квадратных метров. В процессе задействовать восемь человек и две машины спецтехники.

В результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гороховой из горящей квартиры спасли пьяного мужчину с котом. Пока что причины возгорания не уточняются. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм и жертв.

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