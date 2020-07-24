Под Гатчиной ранним утром тушили дачный дом

На ликвидацию возгорания понадобилось около часа.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Все случилось ранним утром в садоводстве «Скороход» в Гатчинском районе. Там полыхал дачный дом – информация об инциденте поступила на пульт дежурного в 4:41. О происходящем рассказали очевидцы. Спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно, с огнем они справились за час. Он успел распространиться на площадь в 16квадратных метров. В процессе задействовать восемь человек и две машины спецтехники.

В результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гороховой из горящей квартиры спасли пьяного мужчину с котом. Пока что причины возгорания не уточняются. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм и жертв.