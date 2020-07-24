Больше 17 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус

За последние сутки в Петербурге 17 тыс. 16 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает городская администрация 24 июля.

Под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 900 человек, из них 174 размещены в обсерваторе, 1 тыс. 374 находятся на самоизоляции, 352 — контактные.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 за сутки поступило 257 вызовов. Служба экстренных вызовов 112 обработала 63 звонка, скорая помощь 17, полиция — шесть.

О возвращении из другой страны на территорию России за сутки проинформировали 15 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 15 млн. За прошедшие сутки выявили 247 тыс. 225 заболевших. Лидером по числу случаев остаются США.