В мире за сутки выявлено более 247 тысяч случаев коронавирусной инфекции

Количество зараженных людей на планете теперь составляет более 15 миллионов.

Всемирная организация здравоохранения предоставила обновленные данные о пандемии. За последние сутки выявлено 247 225 пациентов с болезнью. Не смогли справиться с коварным влиянием патогена на организм и скончались 7097 человек.

В общей сложности, на планете с начала пандемии зафиксировано 15 012 731 случаев COVID-19. Умерло 619 150 пациентов. При этом, общая цифра формируется исключительно из официальных данных, которые предоставляет разных страны по подтвержденным случаям.

В лидерах печального рейтинга по заболеваемости находится США с 3 868 453 случаями. Россия же остается на 4 месте с показателем в 795 038 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики считают, что вторая волна коронавируса может оказаться опаснее первой.