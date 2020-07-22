Медики считают, что вторая волна коронавируса может оказаться опаснее первой

Медики считают, что вторая волна коронавируса может оказаться опаснее первой
Сейчас врачи ищут лекарство, которое позволит эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Она наступит уже этой зимой и люди должны быть готовы.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Об опасности второй волны пандемии коронавируса рассказали ученые Академии медицинских наук Великобритании. Они считают, что уже этой зимой уровень смертности в мире будет крайне высоким – даже выше, чем сейчас. Отмечается, что пандемия разгуляется в тот момент, когда люди будут вынуждены часто находиться в закрытых пространствах из-за холодов. Не стоит забывать, что зимой в целом люди болеют чаще, что усложнит работу медицинских учреждений и увеличит нагрузку на здоровье.

В Великобритании, прогнозируют эксперты, может погибнуть около 120 тысяч человек, если не предпринять меры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса.

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