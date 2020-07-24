«Полная ложь»: Тарасов опроверг информацию о пьяном дебоше в самолете

Тарасов рассказал, что на днях должно появиться видео якобы пьяного дебоша с его участием. Фото: instagram.com/tarasov23

Тарасов рассказал, что на днях должно появиться видео якобы пьяного дебоша с его участием. Фото: instagram.com/tarasov23

Дмитрия Тарасова подозревают в пьяном дебоше на борту воздушного судна компании «Аэрофлот». Позже футболист «Рубина» рассказал, как все было на самом деле.

В Сети появилась информация, что бывший муж Ольги Бузовой таким способом отметил завершение сезона прямо по пути из Казани в Москву. Тарасов решил записать видеообращение своем Instagram-аккаунте, где он рассказал о полете.

«Полная ложь», — заявил спортсмен в stories, комментируя слухи.

Тарасов подчеркнул, если бы он вел себя подобным образом, то его бы сняли с рейса или по прилету встретили правоохранители. Однако ничего подобного не было.

Футболист уточнил, что он «спокойно и без мата» попросил пассажира на борту прекратить его снимать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Дмитрия Тарасова. Он рассказал, почему бросил Ольгу Бузову. Игрок признался, что очень любил артистку и первое время у них все было хорошо.