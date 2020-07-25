Американский доктор рассказал о лучшем средстве против COVID-19

Доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета в США считает, что проще будет предотвратить заболевание коронавирусом, чем потом лечить.

Поэтому он назвал лучшим средством от коронавирусной инфекции индивидуальные средства безопасности — защитные маски. В интервью MSNBC медик заявил, что вакцина будет доступна не раньше, чем через четыре года. Однако, по его словам, выход лекарства не станет панацеей.

Он напомнил, что существует вакцина и от гриппа, однако люди все равно им болеют. Врач заявил, что люде не должны сосредотачиваться на лечении, забыв о профилактике.

«Помните: лучше лечение от COVID — это избегание инфицирования. И у нас для этого есть суперсредство! Оно называется маской!», — сказал Ахтер, добавив, что маски хоть и несовершенны, но показывают высокую эффективность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может распространяться в радиусе более восьми метров.