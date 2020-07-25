В России за сутки коронавирус нашли у 5 871 человека

В России за сутки коронавирус нашли у 5 871 человека
В Петербурге ежедневно проверяют горожан на коронавирус. Фото: pixabay

В России за прошедшие сутки зафиксировали 5 871 случай коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За сутки выздоровели 8 366 человек, умерли 146 пациентов.

С начала пандемии в стране коронавирус нашли у 806 720 жителей России, выздоровели 597 140 пациентов, скончались 13 192 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции.

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