У пожилой петербурженки угнали «Кадиллак» за 4,2 млн рублей

Полиция Приморского районы разыскивает злоумышленника, угнавшего дорогостоящую иномарку у 68-летней петербурженки.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в час ночи в пятницу, 24 июля, в дежурную часть обратился сын автовладелицы. Он заявил, что неизвестный похитил принадлежащий его матери автомобиль «Кадиллак Эскалэйд», стоимость которого оценивается в 4,2 млн рублей. Иномарка была припаркована во дворе дома на улице Парашютной.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождения угнанного авто, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск угонщика.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга подкупил водителя эвакуатора и угнал иномарку. Петербуржец предстанет перед судом за кражу автомобиля Mazda MPV с помощью эвакуатора.