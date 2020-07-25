У пожилой петербурженки угнали «Кадиллак» за 4,2 млн рублей

Полиция Приморского районы разыскивает злоумышленника, угнавшего дорогостоящую иномарку у 68-летней петербурженки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в час ночи в пятницу, 24 июля, в дежурную часть обратился сын автовладелицы. Он заявил, что неизвестный похитил принадлежащий его матери автомобиль «Кадиллак Эскалэйд», стоимость которого оценивается в 4,2 млн рублей. Иномарка была припаркована во дворе дома на улице Парашютной.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождения угнанного авто, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск угонщика.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга подкупил водителя эвакуатора и угнал иномарку. Петербуржец предстанет перед судом за кражу автомобиля Mazda MPV с помощью эвакуатора.