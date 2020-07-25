Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК "Зенит"

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ по итогам июля. За этот месяц он получил такое звание второй раз подряд. Об этом сообщается на странице в Twitter Российской премьер-лиги.

За главного тренера «Зенита» отдали свой голос, как болельщики, так и эксперты.

Под руководством Семака сине-бело-голубые в июле выиграли пять матчей и одну встречу свели к ничьей. На награду также претендовали Виктор Гончаренко из ЦСКА, Марко Николич из «Локомотива», Сергей Подпалый из «Арсенала» и Леонид Слуцкий из «Рубина».

«Зенит», досрочно ставший чемпионом, набрал 72 очка в сезоне-2019/20. Напомним, команда Сергея Семака оформила чемпионство за четыре тура до конца турнира.

В субботу, 25 июля, «Зенит» ждет еще один матч. В финале Кубка России сине-бело голубые встретятся с «Химками».

Ранее сообщалось о том, что действие контракта российского нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом» подходит к концу.

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