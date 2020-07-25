Сегодня «Зенит» сыграет с «Химками» в финале Кубка России

В субботу, 25 июля, пройдет финальный матч Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Встреча пройдет в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В случае победы «Зенит» сделает золотой дубль: ранее команда Сергея Семака оформила чемпионство за четыре тура до конца турнира.

Матч рассудит Владимир Москалев из Воронежа. Ему помогать будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин из Москвы.

«Зенит» сегодня сыграет в форме в лазурного цвета, вратарь будет в зеленом, сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Игроки подмосковного клуба выйдут на поле в желто-черной форме, вратарь — в черном.

На сегодняшнем матче ожидается до 3500 зрителей, при этом «Зенит» поддержат до 1 тысячи фанатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.