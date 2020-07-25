«Зенит» объявил состав на финал Кубка России

Петербургский «Зенит» объявил состав на финальный матч Кубка России.

С первых минут на поле выйдут Дзюба и Азмун, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.

Состав подмосковных «Химок»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.

В субботу, 25 июля, пройдет финальный матч Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Встреча пройдет в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. В случае победы «Зенит» сделает золотой дубль: ранее команда Сергея Семака оформила чемпионство за четыре тура до конца турнира.

«Зенит» сегодня сыграет в форме в лазурного цвета, вратарь будет в зеленом, сообщили в пресс-службе петербургского клуба. Игроки подмосковного клуба выйдут на поле в желто-черной форме, вратарь — в черном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.