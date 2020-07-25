«Зенит»- «Химки»: счет после первого тайма 0:0

В Екатеринбурге завершился первый тайм матча финала Кубка России между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

«Химки» заметно оживились после десяти минут игры, показывали активную борьбу за мяч. В первом тайме было мало ярких моментов. На 20-й минуте матча Дзюба подпрыгнул на дальней штанге и коснулся мяча головой после подачи, но точного удара не получилось.

Скоро начнется второй тайм финального матча Кубка России по футболу. В случае победы «Зенит» сделает золотой дубль: ранее команда Сергея Семака оформила чемпионство за четыре тура до конца турнира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.