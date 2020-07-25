«Зенит» обыграл «Химки» и стал обладателем Кубка России

В финальном матче Олимп-Кубка России «Зенит» обыграл подмосковные «Химки». Встреча прошла в Екатеринбурге.

В финале сине-бело-голубые обыграли «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте матча. Нападающий «Зенита» реализовал пенальти.

«Зенит» выиграл Кубок страны в пятый раз в истории. Петербургский клуб становился обладателем трофея в 1944, 1999, 2010 и 2016-м. Команда Семака оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок в одном году. Такое событие произошло во второй раз в клубной истории после 2010-го, когда тренером команды был Лучано Спаллети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.