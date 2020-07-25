В результате падения самолета на жилой дом в Германии погибли три человека

Фото: Pixabay
Все обстоятельства инцидента пока выяснить не удалось. Фото: Pixabay

Происшествие произошло в городе Везель, сегодня, 25 июля.

На многоквартирный дом, в результате аварии, упал легкомоторный самолет. Падение спровоцировало пожар в одной из квартир и последующее ее разрушение. К несчастью, в этот момент дома находилась женщина со своим двухлетним ребенком. Малыша удалось спасти из под завалов сотрудникам экстренных служб, сейчас он находится в больнице. Его мать скончалась от многочисленных ожогов еще в карете скорой-помощи. Об этом сообщает издание RP Online.

Известно, что самолет вылетел из местного аэропорта. На его борту находилось двое людей, которые также погибли после падения. Не исключается возможность того, что транспортное средство могло начать разваливаться на части прямо в воздухе.

Причины и обстоятельства аварии будут устанавливаться местными правоохранительными органами. На месте крушения также был найден парашют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бурятии пропал самолет Ан-2 с людьми на борту.

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