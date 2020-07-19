В Бурятии пропал самолет Ан-2 с людьми на борту

В Бурятии пропал самолет Ан-2 с людьми на борту
Самолёт "АН-2". Фото: pixabay.com

В Бурятии начались поиски самолета, который перестал выходить на связь после того, как вылетел с аэродрома.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное управление МЧС, на борту пропавшего самолета Ан-2 находятся шесть человек, двое из которых — члены команды экипажа.

О пропаже самолета стало известно вечером в воскресенье, 19 июля. Оперативный дежурный ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» сообщил о том, что самолет авиакомпании «Феникс» пропал с радаров, в МЧС.

Борт вылетел из бурятского поселка Кырен. Куда он собирался полететь — неизвестно. Есть предположение, что воздушное судно находится на территории Иркутской области. На его поиски вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро». Также на его поиски направят еще один самолет Ан-2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «заминированный» самолет Петербург — Махачкала экстренно сел в Волгограде.

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