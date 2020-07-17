«Заминированный» самолет Петербург — Махачкала экстренно сел в Волгограде

Борт, летевший из Северной столицы в Махачкалу, был вынужден экстренно приземлиться в Волгограде для проверки после сообщения о минировании.

Как сообщает «Интерфакс», все произошло около трех часов дня в пятницу, 17 июля. В это время поступил сигнал, что на борту самолета заложена «бомба». После этого экипаж воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Волгограде, чтобы провести проверку.

Специалисты следовали регламенту и осмотрели весь корпус и салон самолета. В итоге выяснилось, что информация о минировании была ложной.

Самолет рейса №4771 авиаперевозчика «Северный ветер» вылетел после вынужденной посадки из международного аэропорта Волгограда в 17.15 (мск).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сообщение о «минировании» рейса Петербург — Сочи оказалось ложным.