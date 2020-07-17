Сообщение о «минировании» рейса Петербург — Сочи оказалось ложным

Информация о «минировании» самолета Санкт-Петербург — Сочи оказалась ложной. Кинологи совместно с правоохранителями проверили воздушное судно.
В пятницу, 17 июля, стражи порядка передали сообщение в воздушную гавань Сочи о том, что на борту лайнера из Северной столицы может быть взрывное устройство.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию Международного аэропорта города, посадка прошла в штатном режиме. Самолет приземлился на отдельную стоянку. Опасных предметов в ходе осмотра не обнаружено.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на электронную почту петербургского аэропорта анонимы прислали письмо с угрозами минирования рейсов.