Сообщение о «минировании» рейса Петербург — Сочи оказалось ложным

Кинологи совместно с правоохранителями проверили прилетевший самолет, который был установлен на отдельную стоянку. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Кинологи совместно с правоохранителями проверили прилетевший самолет, который был установлен на отдельную стоянку. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Информация о «минировании» самолета Санкт-Петербург — Сочи оказалась ложной. Кинологи совместно с правоохранителями проверили воздушное судно.

В пятницу, 17 июля, стражи порядка передали сообщение в воздушную гавань Сочи о том, что на борту лайнера из Северной столицы может быть взрывное устройство.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию Международного аэропорта города, посадка прошла в штатном режиме. Самолет приземлился на отдельную стоянку. Опасных предметов в ходе осмотра не обнаружено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на электронную почту петербургского аэропорта анонимы прислали письмо с угрозами минирования рейсов.