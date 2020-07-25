Смольников принял решение не продлевать контракт с «Зенитом»

Защитник сине-бело-голубых намерен продолжить свою карьеру в «Краснодаре».

Стало известно, что 31-летний футболист Игорь Смольников подписал контракт с «Краснодаром», за который уже играл с 2012 по 2013 год до перехода в петербургский клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что данное решение связано с желанием игрока попытать свои силы в Лиге Чемпионов. Действующий контракт с «Зенитом» истекает по окончанию нынешнего игрового сезона.

Напомним, что в сезоне 2019/20 Смольников в общей сложности сыграл 18 матчей за команду Северной столицы. Он смог один раз поразить ворота соперника, а также отдать две передачи, которые оказались результативными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» обыграл «Химки» и стал обладателем Кубка России. Единственным и победным голом отличится Артем Дзюба, успешно реализовавший пенальти.