Ивлеева рассказала, как ей удалось сбросить лишний вес

Режим самоизоляции, сопровождавший эпидемию коронавирусной инфекции, для многих негативно отразился на весе. Не стала исключением и Instagram-блогер Анастасия Ивлеева.

Однако, девушка взяла себя в руки и очень сильно похудела. После публикации очередных фотографий в социальной сети, поклонники блогерши начали расспрашивать, как ей удалось достичь такого ошеломляющего эффекта.

Выяснилось, что особых секретов у похудения вовсе и не было. Ивлеевой удалось скинуть 10 килограмм благодаря правильному питанию и большому количеству овощей в рационе. Также, девушка отказывала себе в поздних приемах пищи.

Правда, Ивлеева никогда не скрывала, что очень любит поесть, поэтому сейчас вновь начала позволять себе съедать на ночь блюда по типу пюре с котлетами. Но девушка отметила, что сейчас делать подобное ей уже можно, так как вес уже сброшен. А вот тем, кто только начал процесс похудения, так срываться нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ивлеева расплакалась из-за подарка Баскова для ее матери.