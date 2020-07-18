Ивлеева расплакалась из-за подарка Баскова для ее матери

Женщина живет в маленькой квартире, где нет раковины.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем певец Николай Басков рассказал в социальных сетях. Артист узнал об условиях, в которых живет мать блогера Анастасии Ивлеевой и ужаснулся. Он узнал, что у Натальи нет даже раковины в ванной и решил это исправить.

«Теперь маме будет где помыться, где постирать, ручки помыть»,

— заявил Басков, обнимая родственницу звезды.

Певец пристыдил Ивлееву и выразил надежду, что они с мужем приобретут Наталье более крупный подарок. Поклонники поддержали слова артиста – они не понимают, почему богатая дочь не помогает матери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Баскова и Ивлееву назвали алкоголиками после совместного танца.