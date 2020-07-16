Баскова и Ивлееву назвали алкоголиками после совместного танца

Баскова и Ивлееву назвали алкоголиками после совместного танца
Анастасия Ивлеева и Николай Басков вместе станцевали. Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Певец Николай Басков поделился с поклонниками своим зажигательным танцем с телеведущей Настей Ивлеевой. Юмор знаменитостей оценили далеко не все.

Ролик артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Подписчики неоднозначно отреагировали на шуточный танец звезд, имитирующих употребление спиртного.

В комментариях под видео некоторые подписчики искренне посмеялись над набором движений, которые Ивлеева и Басков пытались исполнить синхронно. Другие признались, что испытали желание отписаться от артиста, назвав его алкоголиком. Пользователи также решили напомнить певцу его возраст.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увлекшийся фотошопом Басков рассказал, что закрыл ипотеку. Подписчики заметили, что певец не выглядит таким худым, как на предыдущих фотографиях.

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анастасия ивлеева Басков инстаграм


 

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