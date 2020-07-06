Увлекшийся фотошопом Басков пошутил про ипотеку

Увлекшийся фотошопом Басков пошутил про ипотеку
Николай Басков выглядывает из окна крошечного домика. Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николай Басков продемонстрировал крошечный домик, больше похожий на будку для собаки. Певец также похвастался закрытой ипотекой.

Ролик артист опубликовал в Instagram. Под видео он отметил, что ждет гостей в новом жилище.

«Ну все, делаю новоселье», — написал Басков.

Подписчики оценили юмор исполнителя, многие собрались к нему в гости, людей не смутили крошечные размеры жилища, которое певец позиционирует как ипотечное. Некоторые предположили, что Басков был в нетрезвом виде.

Были и те, кто обвинил звезду в насмешке над простыми людьми, ведь не всем доступно собственное жилье. Другие обнаружили, что певец не выглядит таким худым, как на предыдущих фотографиях, что свидетельствует об излишнем использовании фотошопа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Басков рассказал, как попрощался с 15 кг. Звезда отметила, что желание похудеть возникало часто, но мешали любовь к еде, а также окружающие люди, угощающие его чем-то вкусным на мероприятия.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Басков ипотека
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Дмитрова вспыхнул легковой автомобиль, движение перекрыли
Канделаки обвинила Уткина в женоненавистничестве
Концерн ЮИТ поддержал архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини»
На проспекте Маршала Блюхера легковушка вылетела на газон
В июле выплаты по 10 тысяч получили родители 26 млн детей
К месту ДТП на проспекте Науки прибыли спасатели и медики
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
Увлекшийся фотошопом Басков пошутил про ипотеку