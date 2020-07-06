Увлекшийся фотошопом Басков пошутил про ипотеку

Николай Басков продемонстрировал крошечный домик, больше похожий на будку для собаки. Певец также похвастался закрытой ипотекой.

Ролик артист опубликовал в Instagram. Под видео он отметил, что ждет гостей в новом жилище.

«Ну все, делаю новоселье», — написал Басков.

Подписчики оценили юмор исполнителя, многие собрались к нему в гости, людей не смутили крошечные размеры жилища, которое певец позиционирует как ипотечное. Некоторые предположили, что Басков был в нетрезвом виде.

Были и те, кто обвинил звезду в насмешке над простыми людьми, ведь не всем доступно собственное жилье. Другие обнаружили, что певец не выглядит таким худым, как на предыдущих фотографиях, что свидетельствует об излишнем использовании фотошопа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Басков рассказал, как попрощался с 15 кг. Звезда отметила, что желание похудеть возникало часто, но мешали любовь к еде, а также окружающие люди, угощающие его чем-то вкусным на мероприятия.