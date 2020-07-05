Басков рассказал, как попрощался с 15 кг

Басков считает, что теперь его не узнать. Фото: https://www.instagram.com/nikolaibaskov

Басков считает, что теперь его не узнать. Фото: https://www.instagram.com/nikolaibaskov

Он отметил, что всегда хотел похудеть, но не мог отказать себе во вкусной еде.

Певец Николай Басков рассказал, что ему удалось сбросить около 15 килограммов. Своими секретами артист поделился с «Комсомольской правдой». Звезда отметила, что желание похудеть возникало часто, но мешали любовь к еде, а также окружающие люди, угощающие его чем-то вкусным на мероприятия.

«Николай, вот вам тортик, вот вам мороженое. Устоять, честно говоря, сложно»,

— поделился Басков.

Певец заявил, что сидел на диете, занимался спортом и принимал витамины. Иногда, в светлое время суток, Басков позволял себе мороженое. Артист также отрицает, что прибегал к каким-то нетрадиционным способам сброса веса – он смог похудеть без посторонней помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвала продукты, без которых невозможно похудеть.