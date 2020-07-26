В штате Юта небольшой самолет упал на жилой дом

В момент случившегося в доме, на которых рухнул самолет, находился человек. Фото: Pixabay

В момент случившегося в доме, на которых рухнул самолет, находился человек. Фото: Pixabay

В американском штате Юта рухнул одномоторный самолет. После крушения воздушного судна на месте происшествия начался пожар. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел в субботу, 25 июля, в городе Уэст-Джордан. По предварительным данным, на борту одномоторного самолета Piper PA-32 находились 6 человек, некоторые из них пострадали.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию, транслируемую Fox News, в результате случившегося были повреждены три жилых здания.

Информация о погибших в результате трагедии уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нижегородской области рухнул и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб. Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.