В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб

В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб
Организована доследственная проверка. Фото: Pixabay

В Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2. Один человек погиб, один пострадал.

Трагедия случилась в понедельник, 13 июля, в Большеболдинском районе, населенном пункте Кистеневка. Причины крушения воздушного судна неизвестны.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. Пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение.

Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о крушении легкомоторного самолета в Рязанской области. На месте работала следственно-оперативная группа.

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