В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб

В Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2. Один человек погиб, один пострадал.
Трагедия случилась в понедельник, 13 июля, в Большеболдинском районе, населенном пункте Кистеневка. Причины крушения воздушного судна неизвестны.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. Пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение.
Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о крушении легкомоторного самолета в Рязанской области. На месте работала следственно-оперативная группа.