Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области
Крушение произошло в Рязанской области. Фото: unsplash.com

В Рязанской области 11 июня произошло крушение легкомоторного самолета. Жертвой авиакатастрофы стал пилот.

Самолет модели «Бекас» потерпел крушение у деревни Авдотьинка. По предварительным данным, воздушное судно задело линии электропередач и разбилось. Разлива топлива на месте не обнаружено.

«Он [самолет — прим. ред. ] упал на достаточном удалении от жилых домов», — приводит «ТАСС» слова представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным главы Шиловского района Василия Фомина, пилот выполнял обработку полей.

Организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работает следственно-оперативная группа. Проверку также проводит транспортная прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калифорнии три человека погибли в результате крушения самолета.

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области
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