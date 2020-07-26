Почти 500 «квадратов»: в Кирпичном огонь охватил три здания и две машины

Спасатели боролись с огнем почти два часа. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спасатели боролись с огнем почти два часа. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти загорелись две хозяйственные постройки, дом и два автомобиля. Площадь пожара составила почти 500 квадратных метров.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 26 июля, на улице Ленинградская в поселке Кирпичное. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного части в 1:29. На место отправились 16 сотрудников на четырех пожарных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, площадь пожара составила 460 «квадратов».

Спасатели боролись с огнем почти два часа. В 03:21 пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Рашетова девять спасателей тушили полыхающий Volkswagen. В машине успел выгореть моторный отсек.