В Ленобласти мужчина обстрелял двух обидчиков, избивших его «на почве ревности»

В Бокситогорском районе Ленобласти местный житель обстрелял двух мужчин, избивших его на почве ревности. Стрелка задержали.

Инцидент произошел в субботу, 25 июля, в доме №8 по улице Заречной поселка Васьково. По данным следствия, мужчины 33 и 35 лет во время ссоры, возникшей на почве ревности, руками избили 51-летнего жителя. Потерпевший такого отношения терпеть не стал – он схватился за охотничье ружье.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по области, в результате 33-летний мужчина с множественными огнестрельными ранениями ягодицы, поясничного отдела, верхних конечностей в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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