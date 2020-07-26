Дегтярев впервый вышел к протестующим в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к участникам митингов в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. К протестующим он вышел вечером 26 июля.

Дегтярева заметили на площади Ленина, куда он пришел для разговора с митингующими. Трансляция встречи велась в Instagram врио губернатора, пишет «РИА Новости».

«Я не готов возглавлять никакие митинги в период ограничений по коронавирусу, которые действуют до 1 декады августа», — заявил Дегтярев.

Он призвал горожан прекратить протесты и указал на то, что судьба Фургала в руках правосудия. Помощь ему, по словам Дегтярева, оказывает партия ЛДПР.

На площадь Дегтярев вышел в районе 23 часов после возвращения из поездки по Ванинскому и Совгаванскому районам. К этому моменту большинство протестующим уже разошлись. На месте оставались лишь малая часть митингующих и журналисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаила Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. На посту он сменил Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.