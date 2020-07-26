Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»

Футболист подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления на один год.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Обо всем сообщает «Российская газета». Защитник Игорь Смольников ушел из «Зенита» и уже подписал контракт с «Краснодаром». Он заявил о своем решении после финала Кубка России – игрок попрощался с «сине-бело-голубыми» в конце игры. Отмечается, что происходящее прокомментируют официально как только откроется трансферное окно.

Напоминаем, что Смольный сыграл за «Зенит» ровно 200 раз, а за нынешний сезон он выходил на поле 19 раз, забив один гол. Многие болельщики считают, что уходит футболиста будет дорогого стоить клубу. Они расстроены такой потерей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен пройдет медосмотр в Лондоне перед переходом в «Зенит». Клуб уже якобы обсудил все соответствующие детали с «Ливерпулем» и готов отдать за нового перспективного игрока 8,5 миллионов евро.