Ловрен пройдет медосмотр в Лондоне перед переходом в «Зенит»

Сине-бело-голубые оказались весьма заинтересованы в защитнике «Ливерпуля» Деяне Ловрене.

В СМИ начали появляться сообщения, что соглашение с петербургской командой Ловрен может заключить на три года. «Зенит» уже якобы обсудил все соответствующие детали с «Ливерпулем» и готов отдать за нового перспективного игрока 8,5 миллионов евро.

Как сообщает Express Sport, игрок пройдет медицинский осмотр в Лондоне, а позднее отправится в Петербург.

В нынешнем игровом сезоне в АПЛ 31-летний защитник провел 15 матчей. Он смог забить один гол и отдал одну результативную передачу. За «Ливерпуль» Ловрен играл с 2014 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России во время празднования победы. Слишком бурная радость привела к небольшому инциденту. Однако, когда что-то разбивается, то можно предположить, что это свидетельствует о скором счастье.