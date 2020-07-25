Футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России во время празднования победы

Футболисты «Зенита» так обрадовались победе, что сами не заметили, как разбили хрустальный кубок. При вручении награды крышка упала и раскололась. Момент зафиксировали журналисты во время трансляции матча.

Трофей вручил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Футболисты нечаянно выронили награду и хрустальная крышка кубка разбилась.

В финальном матче Олимп-Кубка России «Зенит» обыграл подмосковные «Химки». Встреча прошла в Екатеринбурге. В финале сине-бело-голубые обыграли «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте матча. Нападающий «Зенита» реализовал пенальти. «Зенит» выиграл Кубок страны в пятый раз в истории. Команда Семака оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок в одном году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.