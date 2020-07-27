Петербурженка упала с балкона и забыла, как это случилось

Петербурженка упала с балкона и забыла, как это случилось
Женщина упала с третьего этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга 33-летняя женщина упала со второго этажа. Как это произошло, она вспомнить не смогла.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 26 июля под окнами дома на Ситцевой улице заметили женщину. Петербурженка упала со второго этажа и получила травмы головы. На скорой её увезли в тяжелом состоянии.

В больнице женщина рассказала, что 25 июля вместе со своим молодым человеком поехала в гости к его брату. В квартире компания выпила. Что произошло дальше и как она выпала с балкона, женщина не помнит.

Пострадавшая предположила, что могла выйти покурить, а затем упала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга госпитализировали 11-летнюю девочку. Школьница упала с третьего этажа при попытке выйти из дома через окно. Почему она не воспользовалась дверью, неизвестно.

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