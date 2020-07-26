11-летняя девочка упала из окна при попытке уйти из дома

11-летняя девочка упала из окна при попытке уйти из дома
Девочка случайно упала с третьего этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурга госпитализировали 11-летнюю девочку. Школьница упала с третьего этажа одного из домов по улице Софьи Ковалевской.

По предварительным данным, утром 25 июля пятиклассница решила покинуть дом. Выйти девочка намеревалась через окно. При попытке спуститься она сорвалась и упала с высоты третьего этажа.

«Потерпевшая с травмами различных частей тела в тяжелом состоянии госпитализирована», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Информация о падении школьницы передана в полицию. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего. Причины, по котором девочка решила уйти из дома через окно, выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданской улице 13-летняя девочка случайно выпала из окна. Школьница находилась на подоконнике и потеряла равновесие.

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