На Гражданском проспекте 13-летняя девочка случайно упала из окна шестого этажа

На Гражданском проспекте 13-летняя девочка случайно упала из окна шестого этажа
Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Пострадавшая осталась жива.

Происшествие произошло вчера днем, 21 июля, в Калининском районе. О том, что человек упал с высоты рассказал очевидец несчастного случая, который сразу же обратился в полицию.

По прибытию на место событий полиции и медицинских работников было установлено, что пострадала 13-летняя гражданка Таджикистана. Правоохранители выяснили, что девочка находилась на подоконнике, не соблюдая меры предосторожности, и случайно выпала из окна. Об этом сообщают «Невские новости» с ссылкой на источник в органах.

Пострадавшей удалось выжить несмотря на многочисленные серьезные травмы. В крайне тяжелом состоянии она находится в больнице, где за ее жизнь борются врачи.

Семья девочки на учете нигде не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13-летняя девочка упала с высоты шестого этажа в Петербурге.

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На Гражданском проспекте 13-летняя девочка случайно упала из окна шестого этажа