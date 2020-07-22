На Гражданском проспекте 13-летняя девочка случайно упала из окна шестого этажа

Пострадавшая осталась жива.

Происшествие произошло вчера днем, 21 июля, в Калининском районе. О том, что человек упал с высоты рассказал очевидец несчастного случая, который сразу же обратился в полицию.

По прибытию на место событий полиции и медицинских работников было установлено, что пострадала 13-летняя гражданка Таджикистана. Правоохранители выяснили, что девочка находилась на подоконнике, не соблюдая меры предосторожности, и случайно выпала из окна. Об этом сообщают «Невские новости» с ссылкой на источник в органах.

Пострадавшей удалось выжить несмотря на многочисленные серьезные травмы. В крайне тяжелом состоянии она находится в больнице, где за ее жизнь борются врачи.

Семья девочки на учете нигде не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13-летняя девочка упала с высоты шестого этажа в Петербурге.