13-летняя девочка упала с высоты шестого этажа в Петербурге

Девочка получила серьезные травмы, в результате падения из окна многоэтажного дома в Северной столице.

Об этом стало известно вечером 14 июня. Об инциденте сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, 13-летняя петербурженка выпала из окна на шестом этаже жилого дома. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Журналисты сообщают, что ребенка заметил случайный прохожий: он попытался ее поймать, в результате чего сам получил травмы. Ему потребовалась помощь медицинских сотрудников.

Сама девочка была госпитализирована бригадой скорой помощи в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Вавиловых.