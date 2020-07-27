В Петербурге умерли 10 человек с коронавирусом

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге 27 июля подтвердили 10 смертей от коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на территории России.

С начала пандемии в городе скончались 1 тыс. 955 человек. Заразились 30 тыс. 807, выздоровели 23 тыс. 43 пациента.

В России за последние сутки зарегистрировано 85 смертей от коронавируса. В Москве скончались 13 человек, в Петербурге — 10, в Московской области — 9, в Новосибирской области — 6, в Свердловской и Иркутской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — по 4. В остальных регионах зарегистрировано по одному-три летальных случая.

За весь период в России от коронавируса умерли 13 тыс. 354 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки провели 9 тыс. 770 обследований на наличие коронавируса нового типа. В России тесты сдали 239 тыс. человек.