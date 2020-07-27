Почти 10 тысяч человек за сутки сдали тесты на COVID-19 в Петербурге

Почти 10 тысяч человек за сутки сдали тесты на COVID-19 в Петербурге
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге провели 9 тыс. 770 обследований на наличие коронавируса нового типа. Тестирование проводится в ежедневном режиме.

Под медицинским наблюдением в городе, по данным на 27 июля, остаются 1 тыс. 90 человек. Из них 12 находятся в обсервации, 750 отправлены на самоизоляцию, 328 признаны контактными.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 за сутки поступило 174 вызова. Скорая помощь обработала 24 обращения, полиция — 7, служба экстренных вызовов 112 — 47.

О возвращении из другой страны в Россию проинформировали 12 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 27,1 лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них 239 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 263 тыс. 759 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса, которые отличают его от гриппа.

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