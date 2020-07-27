Онищенко назвал отличительные симптомы коронавируса

Онищенко назвал отличительные симптомы коронавируса
Геннадий Онищенко. Фото: duma.gov.ru

Некоторые симптомы коронавируса нехарактерны для гриппа. Среди них затрудненное дыхание, полная потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал депутаты Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

У пациентов, зараженных с коронавирусом, появляются проблемы с легкими, которые выражаются в виде интоксикации и кашля.

«Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь», — приводит слова Онищенко «РИА Новости».

Притупление обоняние характерно для гриппа, однако при коронавирусе человек может полностью перестать ощущать запахи и вкусы.

Еще одно отличие — длительность инкубационного периода. При гриппе он составляет около недели. Коронавирус развивается менее стремительно. Критическими для пациентов с COVID-19 считаются 12-14 дни заражения. После этого человек начинает выздоравливать, либо его состояние ухудшается.

Ранее об отличиях коронавирус от гриппа рассказал Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 Геннадий Онищенко грипп коронавирус симптомы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России могут ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Тело без рук, ног и головы нашли под окнами дома на проспекте Художников
Онищенко назвал отличительные симптомы коронавируса
Амурская область ввела режим ЧС из-за паводка
Золотой дубль «Зенита» отметили световым шоу на Дворцовом мосту
Пользователи заметили проблемы в работе Twitter
Большинство россиян вылечились от COVID-19 без лекарств
ТРЦ «Галерея» возвращается к работе с 27 июля