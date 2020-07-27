Онищенко назвал отличительные симптомы коронавируса

Некоторые симптомы коронавируса нехарактерны для гриппа. Среди них затрудненное дыхание, полная потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал депутаты Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

У пациентов, зараженных с коронавирусом, появляются проблемы с легкими, которые выражаются в виде интоксикации и кашля.

«Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь», — приводит слова Онищенко «РИА Новости».

Притупление обоняние характерно для гриппа, однако при коронавирусе человек может полностью перестать ощущать запахи и вкусы.

Еще одно отличие — длительность инкубационного периода. При гриппе он составляет около недели. Коронавирус развивается менее стремительно. Критическими для пациентов с COVID-19 считаются 12-14 дни заражения. После этого человек начинает выздоравливать, либо его состояние ухудшается.

Ранее об отличиях коронавирус от гриппа рассказал Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.