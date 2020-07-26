Врач назвал отличия коронавируса от гриппа

Врач назвал отличия коронавируса от гриппа
Для гриппа характерно резкое повышение температуры. Фото: unsplash.com

Грипп и коронавирус отличаются по симптоматике. Об особенностях болезней напомнил Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Для гриппа характерны четкие симптомы: высокая температура, слабость и ломота. Если болезнь начинается с резкого повышения температуры до 40 градусов, скорее всего это грипп.

При коронавирусе человек теряет обоняние и чувство вкуса. Однако болезнь пока не изучена до конца и может проявляться по-разному.

«Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьёзным поражением лёгочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе», — отметил Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Россия занимает четвертое место по числу зараженных коронавирусом. Болезнь подтвердили у более чем 812 тыс. человек. Выздоровели за весь период 600 тыс. 250 пациентов. Скончались 13 тыс. 269 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 29,6 млн тестов на наличие коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки подтвердили 9 смертей от коронавируса нового типа.

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