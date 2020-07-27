Россию ждет самая жаркая пятидневка года

Последние пять дней июля обещают стать самым жарким периодом для континентальной России в 2020 году. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самое насыщенное солнечной энергией время пришлось на конец июня. Однако эти дни нельзя назвать самыми жаркими. Дело в том, что от солнечных лучей нагревается не атмосфера, а подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы также прогреваются, и происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы.

Ожидается, что последняя пятидневка июля станет самой жаркой в европейской и азиатской части. Исключение составят прибрежные города. Там период жары сместится на август.

«Потому что передача энергии от солнца происходит по законам молекулярной теплопроводности, то есть медленно. А море очень «жадное», оно очень мало отдает энергии», — приводит слова Вильфанда «РИА Новости».

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