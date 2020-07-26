В Ленобласть возвращается жаркое лето

Начало рабочей недели в Ленинградской области обещает быть теплым. Воздух в понедельник, 27 июля, прогреется до 27 градусов.

Температура ночью составит 9-14 градусов, днем потеплеет до плюс 22-27. Атмосферное давление будет повышаться, сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью и утром жителей региона ждет туман, днем местами пройдут кратковременные дожди. Осадки преимущественно ожидаются на востоке.

Ветер юго-восточных направлений разгонится до 2-7 м/с. Неблагоприятных погодных явлений в Ленобласти не ожидается.

Теплая погода сохранится в регионе до среды. 28 и 29 июля воздух в Ленинградской области прогреется до 21-26 градусов тепла. Во вторник возможны ливни и грозы, в среду — кратковременные дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ряд регионов России придет аномальная жара.