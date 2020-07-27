104-летняя звезда «Унесенных ветром» скончалась в Париже

Умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд, известная по роли Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром». В июле ей исполнилось 104 года.

Актриса провела последние дни в своем доме в Париже. Из жизни она ушла во сне, пишет интернет-издание Deadline.

Оливия де Хэвилленд была последней живущей актрисой из главной четверки «Унесенных ветром». Первым из жизни ушел Лесли Говард, сыгравший Эшли Уилкса. Актер разбился на самолете в 1943 году. Исполнитель роли Ретта Батлера Кларк Гейбл умер в 1960 году. Вивьен Ли, сыгравшая Скарлетт, скончалась в 1967 году от туберкулеза.

Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году в Токио. Актерскую карьеру начала в 1930-х годах, а к 40-м стала одной из самых востребованных звезд Голливуда. Известность ей принесли роли в фильмах «Приключение Робин Гуда», «Унесенные ветром», «Наследница» и «Тише, тише, милая Шарлотта». Дважды удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль. Её имя также можно найти на Голливудской аллее славы.