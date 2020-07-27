Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом

Экс-биатлонист сборной России Антон Шипулин и его семья заразились коронавирусом. Супруга спортсмена госпитализирована, остальные переносят болезнь в легкой форме.

COVID-19 у Шипулина и его семьи выявили во время отдыха в Сочи. Супругу Луизу, детей и тёщу биатлонист отправил на море, а сам приезжал к ним только на выходные. В одну из таких поездок Шипулин почувствовал недомогание.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — теща и жена», — рассказал он в Instagram.

Тесты на коронавирус показали положительный результат у всех кроме сына биатлониста. Сейчас Шипулин и его семья находятся на самоизоляции. Жена спортсмена госпитализирована.

Шипулин призвал людей быть внимательными и осторожными во время отпуска на море, а лучше — побыть дома.

«По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится», — отметил он.

Выздоровления Шипулину и его семье пожелал Союз биатлонистов России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус выявили у телеведушей Насти Ивлеевой и её супруга Элджея.